Monster Hunter Rise riceverà un primo update gratuito poco dopo la sua uscita

(Di lunedì 8 marzo 2021) Alla fine di questo mese, i giocatori di Nintendo Switch potranno finalmente mettere le mani su un nuovo gioco ditargato Capcom.è un nuovissimo titolo del franchise, che offre nuovi mostri da cacciare, molti più luoghi da esplorare, oltre a nuove caratteristiche e tecniche come il Wirebug e il cane palamute. L'azienda giapponese ha dato il via oggi con un nuovo evento digitale dipieno di nuove rivelazioni e annunci. Per i fan che potrebbero essersi persi la demo all'inizio di quest'anno a causa del suo lancio a tempo limitato, Capcom pubblicherà una seconda demo alla fine di questa settimana, l'11 marzo, con nuovi contenuti. Oltre alle quattro missioni precedenti, Capcom ha aggiunto una missione di difficoltà ...

Advertising

Nerdmovieprod : Monster Hunter Rise: Ecco le novità Digital Event #MHRise #MHStories2 - Eurogamer_it : Il primo aggiornamento di #MonsterHunterRise arriverà poco dopo il lancio. - Lollowitz : RT @Eurogamer_it: #MonsterHunterStories2 ha una data di uscita. - Teomanson : RT @NintendoItalia: La demo di Monster Hunter Rise farà il suo ritorno nell'#eShop di #NintendoSwitch questo venerdì! Goditi tutte le missi… - IGNitalia : #MonsterHunterRise è sempre più vicino. Dal 12 tornerà disponibile la demo con due nuove sfide, e intanto è stato p… -

Ultime Notizie dalla rete : Monster Hunter

Solo pochi istanti fa Capcom ha trasmesso in diretta un evento in cui ha parlato dei due nuoviin arrivo nel catalogo di Nintendo Switch. Uno di quelli che è stato mostrato èStories 2: Wings of Ruin , su cui sono state finalmente rilasciate ulteriori informazioni, ...Per concludere l'evento digitale di oggi, Capcom ha mostrato un nuovo trailer sia perRise che perStories 2: Wings of Ruin . Nei trailer, che trovate in calce, potete dare uno sguardo a tutte le novità appena annunciate dalla società giapponese. In ...Alla fine di questo mese, i giocatori di Nintendo Switch potranno finalmente mettere le mani su un nuovo gioco di Monster Hunter targato Capcom. Monster Hunter Rise è un nuovissimo titolo del franchis ...Nel corso del Monster Hunter Digital Event, Capcom ha comunicato che giovedì 12 marzo sarà possibile scaricare dal Nintendo eShop una nuova versione della ...