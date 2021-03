Monreale | asfalto nuovo nelle vie esterne Barone e Cozzo del Pigno

(Di lunedì 8 marzo 2021) Stamane sono iniziati i lavori di pavimentazione e messa in sicurezza delle stradeViae viadelche da diversi anni erano in condizione precarie e d’instabilità. Lo fa sapere l’amministrazione comunale in una breve nota stampa. “L’intervento – sottolinea l’assessore ai Servizi a Rete, Pupella – rientra nella programmazione di messa in sicurezza, programmati dell’amministrazione comunale per migliorare le condizioni viarie del nostro territorio”. Il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore Pupella questa mattina hanno eseguito un sopralluogo sui luoghi. Per Arcidiacono si tratta di un “importante intervento che dà risposta alle giuste richieste dei residenti, e che dimostra l’attenzione che l’amministrazione deve porre verso il territorio e in particolare modo, anche delle zone ...

