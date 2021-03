Modifiche al Dpcm, oggi la riunione: verso coprifuoco anticipato alle 19 e weekend chiusi (Di lunedì 8 marzo 2021) «La realtà dei fatti ci dice che le misure previste dall’ultimo Dpcm non bastano . I casi che abbiamo visto nel fine settimana sono con molta probabilità casi sintomatici ovvero sono persone che sono... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 8 marzo 2021) «La realtà dei fatti ci dice che le misure previste dall’ultimonon bastano . I casi che abbiamo visto nel fine settimana sono con molta probabilità casi sintomatici ovvero sono persone che sono...

