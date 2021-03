(Di lunedì 8 marzo 2021) I legali dell'ente, stando a quanto si legge nelle 15 pagine del ricorso di cui la Gazzetta ha preso visione, si è costituita 'in forza di specifiche competenze in materia della salute della comunità ...

LaGazzettaWeb : Mittal, la Regione si costituisce al Consiglio di Stato -

La Gazzetta del Mezzogiorno

Per laPuglia, inoltre, il Tar di Lecce dà atto del fatto che, ad oggi, lo stabilimento ex Ilva di Taranto non risulta adeguato alla decisione della Commissione Europea del 28 febbraio 2012, ..."Si è parlato di golden power, pensiamo che ci debba essere qualcuno che si assuma la responsabilità, lo Stato, la, il Comune? Chi si assume la responsabilità di decidere come si va avanti? ...TARANTO - La Regione Puglia si è costituita nel giudizio amministrativo dinanzi al Consiglio di Stato, di fronte al quale pende l'appello presentato dalla società ArcelorMittal contro la sentenza - pu ...La crisi resta fortissima, il Covid è un macigno anche sull’economia. E ArcelorMittal Italia conferma il numero massimo – 8.128 dipendenti – del nuovo ricorso alla cassa integrazione ordinaria per cri ...