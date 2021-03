Mise: 200 milioni di euro per polo Vaccini, nominato Tria come consulente (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato oggi un decreto ministeriale per liberare immediatamente 200 milioni di euro per interventi di ricerca e riconversione indusTriale per la produzione dei Vaccini. I Fondi, spiega il Mise in una nota, si affiancheranno alle ulteriori risorse previste nel decreto sostegni per la creazione del “polo per la vaccinologia e farmaci biologici”. Il ministro ha anche firmato un decreto che nomina, senza oneri per lo Stato, Giovanni Tria, già ministro dell’economia e delle finanze, consulente economico sul dossier Vaccini per la parte che riguarda la produzione indusTriale nazionale e i rapporti con l’Ue. Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato oggi un decreto ministeriale per liberare immediatamente 200diper interventi di ricerca e riconversione indusle per la produzione dei. I Fondi, spiega ilin una nota, si affiancheranno alle ulteriori risorse previste nel decreto sostegni per la creazione del “per la vaccinologia e farmaci biologici”. Il ministro ha anche firmato un decreto che nomina, senza oneri per lo Stato, Giovanni, già ministro dell’economia e delle finanze,economico sul dossierper la parte che riguarda la produzione indusle nazionale e i rapporti con l’Ue.

