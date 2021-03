Ministero Lavoro, già velocizzato trasferimento al Fsba per indennizzi artigiani (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Ministero del Lavoro ha reso noto di aver acconsentito, con la firma nei giorni scorsi del decreto per le variazioni di bilancio, di velocizzare il trasferimento delle risorse al Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (Fsba). La Banca d’Italia ha già accreditato al fondo i 265 milioni di euro necessari per concludere i pagamenti relativi alle richieste pervenute al fondo bilaterale riguardanti le ultime mensilità del 2020: il fondo ha già effettuato venerdì 5 marzo i bonifici ai destinatari delle prestazioni. Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Ildelha reso noto di aver acconsentito, con la firma nei giorni scorsi del decreto per le variazioni di bilancio, di velocizzare ildelle risorse al Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (). La Banca d’Italia ha già accreditato al fondo i 265 milioni di euro necessari per concludere i pagamenti relativi alle richieste pervenute al fondo bilaterale riguardanti le ultime mensilità del 2020: il fondo ha già effettuato venerdì 5 marzo i bonifici ai destinatari delle prestazioni.

