Milian | rinnovo Donnarumma | i rossoneri avrebbero accettato le richieste del calciatore

(Di lunedì 8 marzo 2021) Giunge dall’Inghilterra la notizia che il Milan avrebbeledie Raiola per ilSecondo quanto riportato dal The Sun, il Milan lo scorso dicembre avrebbeleavanzate per Gianluigie Mino Raiola per ildi contratto: un accordo da 9 milioni di euro a stagione per l’estremo difensore rossonero. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24 Secondo i media inglesi tuttavia Gigio non avrebbe alcuna fretta di rinnovare e, pur sentendosi fieramente un milanista, guarda con attenzione anche l’interesse nei suoi confronti di Chelsea, Manchester City e Psg. Leggi su Calcionews24.com