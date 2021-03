Milano, vaccino Covid al museo. Gli insegnanti in coda sottolineano il paradosso: “I miei genitori over 80 ancora aspettano” – Video (Di lunedì 8 marzo 2021) Questa mattina al museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano è partita la campagna vaccinale per gli insegnanti della Lombardia. Da oggi fino al 30 aprile, si potranno vaccinare oltre cinquecento persone al giorno. “Ci adattiamo alle esigenze del territorio” spiega Fiorenzo Galli, direttore del museo che insieme a Multimedica Group aveva allestito nei suoi spazi le sale per la campagna antinfluenzale. Oggi in coda ci sono tanti insegnanti di età diverse. “Siamo felici perché così potremo tornare a scuola e i bambini potranno tornare”, racconta un insegnante delle scuole medie. Ma c’è anche chi vive la situazione “paradossale” di venire vaccinato “prima dei propri genitori over 80 che si sono registrati sul portale ma non hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Questa mattina alNazionale Scienza e Tecnologia diè partita la campagna vaccinale per glidella Lombardia. Da oggi fino al 30 aprile, si potranno vaccinare oltre cinquecento persone al giorno. “Ci adattiamo alle esigenze del territorio” spiega Fiorenzo Galli, direttore delche insieme a Multimedica Group aveva allestito nei suoi spazi le sale per la campagna antinfluenzale. Oggi inci sono tantidi età diverse. “Siamo felici perché così potremo tornare a scuola e i bambini potranno tornare”, racconta un insegnante delle scuole medie. Ma c’è anche chi vive la situazione “paradossale” di venire vaccinato “prima dei propri80 che si sono registrati sul portale ma non hanno ...

