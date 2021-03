Milano, uccide la figlia di 2 anni, poi chiama il marito: “Nostra figlia non c’è più” (Di lunedì 8 marzo 2021) Questa notte, a Milano, una donna di 41 anni ha ucciso la figlioletta di due anni, poi ha chiamato il marito che non si trovava in casa e gli ha detto: “Nostra figlia non c’è più”. L’uomo ha subito allertato le forze dell’ordine che si sono recate nell’appartamento insieme ai soccorsi. La porta era chiusa dall’interno ed è stato necessario forzarla. Arrivati dentro l’appartamento, hanno trovato la donna riversa sul letto in stato di incoscienza e con addosso ferite non gravi autoinferte. Mentre la bimba giaceva esanime accanto alla madre. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto e la piccola non presentava ferite evidenti sul corpo. Solo l’autopsia potrà dar conferma di quanto successo ma si pensa la madre possa averla ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Questa notte, a, una donna di 41ha ucciso la figlioletta di due, poi hato ilche non si trovava in casa e gli ha detto: “non c’è più”. L’uomo ha subito allertato le forze dell’ordine che si sono recate nell’appartamento insieme ai soccorsi. La porta era chiusa dall’interno ed è stato necessario forzarla. Arrivati dentro l’appartamento, hanno trovato la donna riversa sul letto in stato di incoscienza e con addosso ferite non gravi autoinferte. Mentre la bimba giaceva esanime accanto alla madre. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto e la piccola non presentava ferite evidenti sul corpo. Solo l’autopsia potrà dar conferma di quanto successo ma si pensa la madre possa averla ...

