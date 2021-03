Milano - Roma: arriva il Frecciarossa Covid free (Di lunedì 8 marzo 2021) Milano - arriva il Frecciarossa Covid free. Ad annunciarlo è stato l'amministratore delegato e direttore generale di FS Gianfranco Battisti. "I primi di aprile realizzeremo un treno Covid free che ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 8 marzo 2021)il. Ad annunciarlo è stato l'amministratore delegato e direttore generale di FS Gianfranco Battisti. "I primi di aprile realizzeremo un trenoche ...

Advertising

team_world : Parlare di Tour e concerti ci dà un senso di 'normalità'? Al via la vendita dei biglietti per le due date dei… - repubblica : Fs, da aprile via al treno Roma-Milano Covid-free: La sperimentazione annunciata dall'ad Battisti: 'Test prima di s… - SkyTG24 : Fs, da aprile treni covid free sulla tratta Roma-Milano - HDmotori : Da aprile il treno Milano-Roma Covid free: test a tutti i passeggeri (e personale) - MMartinaa_____ : RT @Alicarbss: Qui per dire che prima che Abramo atterri a Milano, Pierpaolo l’avrà già fatta trasferire in pianta stabile a Roma Conferm… -