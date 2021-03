Milano, le attiviste di ‘Non una di meno’ col dito medio alzato verso la sede della Borsa in piazza Affari: “Violenza economica causa dei ricatti” (Di lunedì 8 marzo 2021) “Abbiamo deciso di venire in piazza Affari a Milano per un flash mob simbolico perché la Violenza finanziaria ed economica sono le principali cause dei ricatti che hanno distrutto la nostra vita nell’ultimo anno”. Sono le parole di un’attivista del movimento ‘Non Una di Meno – Milano’ in occasione dell’8 marzo, giornata dello sciopero transfemminista globale contro la Violenza sulle donne e di genere. Anche ‘Il dito’ medio in piazza Affari ha l’unghia verniciata di fucsia ed è proprio il dito medio rivolto verso la sede della Borsa il simbolo del flash mob delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) “Abbiamo deciso di venire inper un flash mob simbolico perché lafinanziaria edsono le principali cause deiche hanno distrutto la nostra vita nell’ultimo anno”. Sono le parole di un’attivista del movimentoUna di Meno –’ in occasione dell’8 marzo, giornata dello sciopero transfemminista globale contro lasulle donne e di genere. Anche ‘Ilinha l’unghia verniciata di fucsia ed è proprio ilrivoltolail simbolo del flash mob delle ...

