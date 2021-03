Milano, bambina di 2 anni trovata morta in casa. Madre fermata per omicidio volontario (Di lunedì 8 marzo 2021) ?Milano, una bambina di 2 anni di nome Edith è stata trovata morta nella sua casa di via Mameli a Cisliano e la mamma Patrizia Coluzzi, italiana di 41 anni, ha... Leggi su ilmattino (Di lunedì 8 marzo 2021) ?, unadi 2di nome Edith è statanella suadi via Mameli a Cisliano e la mamma Patrizia Coluzzi, italiana di 41, ha...

Advertising

fattoquotidiano : Milano, bambina di due anni trovata morta in casa a Cisliano: l’autopsia chiarirà le cause. La madre sorvegliata da… - MediasetTgcom24 : Milano, donna uccide la figlia di due anni | La telefonata al padre: 'La nostra bambina non c'è più' #Milano… - Agenzia_Italia : Bambina di due anni morta in casa nel Milanese, sospettata la madre - infoitinterno : Milano, donna uccide la figlia di due anni | La telefonata al padre: 'La nostra bambina non c'è più' - infoitinterno : Milano, bambina di 2 anni trovata morta in casa. Madre fermata per omicidio volontario -