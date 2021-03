Mihajlovic risponde a Del Piero: “Oggi nessuno si ferma dopo l’allenamento per calciare le punizioni” (Di lunedì 8 marzo 2021) Nel post partita di Napoli–Bologna, andato in onda su Sky Sport, Alessandro Del Piero e Siniša Mihajlovic si sono resi protagonisti di un simpatico e interessante siparietto sul tema dei calci di punizione. Tutto è nato dalla domanda dell’ex numero dieci della Juve che ha chiesto al tecnico serbo, e specialista da calciatore come lui nel calciare da fermo, il motivo del perché, Oggi, si segni di meno su punizione rispetto a quando erano in campo loro. “Perchè non si segna più su punizione, Siniša?“, la domanda di Del Piero. Come sempre schietto, il tecnico del Bologna ha risposto così: “Ale ci sarà un motivo se ancora Oggi, dopo 15 anni che ho smesso di giocare, segno più gol io su punizione che i miei giocatori? Oggi nessuno si ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 marzo 2021) Nel post partita di Napoli–Bologna, andato in onda su Sky Sport, Alessandro Dele Sinišasi sono resi protagonisti di un simpatico e interessante siparietto sul tema dei calci di punizione. Tutto è nato dalla domanda dell’ex numero dieci della Juve che ha chiesto al tecnico serbo, e specialista da calciatore come lui nelda fermo, il motivo del perché,, si segni di meno su punizione rispetto a quando erano in campo loro. “Perchè non si segna più su punizione, Siniša?“, la domanda di Del. Come sempre schietto, il tecnico del Bologna ha risposto così: “Ale ci sarà un motivo se ancora15 anni che ho smesso di giocare, segno più gol io su punizione che i miei giocatori?si ...

