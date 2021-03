Migranti | aumenta costo medio rimpatrio | da 1 398 a 1 905 euro

Advertising

Agenzia ANSA

Netto aumento del costo medio per il rimpatrio deitrovati in posizione irregolare in Italia: passa da 1.398 a 1.905 euro. L'importo è stato fissato da un decreto del capo della Polizia pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. Al costo del ...... al contrario la. Questo però ha determinato una grave falla nel sistema di cooperazione ...di condizionalità agli aiuti (più risorse a fronte di un maggiore impegno nel fermare ida ...(ANSA) – ROMA, 08 MAR – Netto aumento del costo medio per il rimpatrio dei migranti trovati in posizione irregolare in Italia: passa da 1.398 a 1.905 euro. L’importo è stato fissato da un decreto del ...Il nuovo segretario per la sicurezza interna degli Stati Uniti, Alejandro Mayorkas, ha condotto una visita a Amministrazione di Biden funzionari al ...