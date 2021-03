Migranti Aumenta il costo medio del rimpatrio | da 1 398 a 1 905 euro

Advertising

Agenzia ANSA

Netto aumento del costo medio per il rimpatrio dei migranti trovati in posizione irregolare in Italia: passa da 1.398 a 1.905 euro. L'importo è stato fissato da un decreto del capo della Polizia pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. In proporzione al costo, aumenta la sanzione inflitta ai datori di lavoro in caso di assunzione illegale. È partita in Lombardia la campagna di vaccinazione per il personale scolastico: a Milano, tra i punti scelti per la somministrazione c'è anche il Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia. Nella vigna della famiglia Bagnai, dove due terzi dei dipendenti sono richiedenti asilo: si alzano alle 6 e fanno 7 chilometri in bicicletta per andare a lavorare. Da cinque anni il progetto con la Caritas.