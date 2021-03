Michelle Hunziker festeggia la figlia Celeste | ' Porterà avanti il lavoro della sua mamma in difesa delle donne'

Advertising

zazoomblog : Michelle Hunziker e gli auguri più dolci del mondo stesso sorriso stupendo FOTO - #Michelle #Hunziker #auguri… - zazoomblog : Michelle Hunziker e l’aneddoto scomodo sul padre: mi ci portava sempre - #Michelle #Hunziker #l’aneddoto - Cristia53243364 : @trashbiccis Si incontreranno sicuramente e sarebbe bello poi commentare insieme a loro. Ci fosse anche Michelle Hunziker sarebbe top - mumba_ex : RT @comicsiringo: Scusate ma insieme ad Alberto Tomba ci voleva Michelle Hunziker #Sanremo2021 #Rubrichette #SignorEnzino - radioserena1 : Almeno un videomessaggio da Michelle Hunziker per ricordare 'Alex l'Ariete', lo avrei amato. #Sanremo2021 #Sanremomania -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

La showgirl dedica un pensiero alla figlia che oggi compie 6 anni. Per lei anche gli auguri dolcissimi della sorella maggiore Aurora ...Il Veneto aggiunge a questa carrellata di sostenitori la cantante soul Chiara Luppi, la presentatricee Valeria Arzenton di Zed live in trasferta sanremese oltre al Ministro per ...Nel salotto di Silvia Toffanin, Tommaso Zorzi è tornato ad attaccare Giulia Salemi: 'Credo sia stata molto strumentalizzata questa cosa'.Secondo compleanno della piccola Celeste Trussardi in lockdown e Michelle Hunziker, come tutti i genitori, oggi sta facendo di tutto per regalare alla sua bambina una giornata di festa (Foto). Celeste ...