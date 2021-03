Michael Moore: "Il Paese che ha portato gli schiavi in Usa 400 anni fa ha mostrato tutto il suo razzismo" (Di lunedì 8 marzo 2021) “Il regno che per primo ha portato qui gli schiavi 400 anni fa ha mostrato il suo attuale razzismo in tutta la sua brutalità la scorsa notte”. Michael Moore commenta sui social l’intervista “appassionante e devastante” rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey. Sconcertato dalle dichiarazioni dei reali, il regista esprime solidarietà alla duchessa per ciò che ha dovuto subire in un post apparso sul suo profilo Facebook. “Meghan ha chiesto aiuto e il Palazzo le ha impedito di essere curata per la sua salute mentale. In preda alla disperazione ha considerato il suicidio” scrive il regista, ricostruendo l’accaduto, “Un deja-vu per Harry: lo stesso trattamento riservato alla madre morta. Dunque era arrivato il momento di andarsene. Suo padre non rispondeva alle ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) “Il regno che per primo haqui gli400fa hail suo attualein tutta la sua brutalità la scorsa notte”.commenta sui social l’intervista “appassionante e devastante” rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey. Sconcertato dalle dichiarazioni dei reali, il regista esprime solidarietà alla duchessa per ciò che ha dovuto subire in un post apparso sul suo profilo Facebook. “Meghan ha chiesto aiuto e il Palazzo le ha impedito di essere curata per la sua salute mentale. In preda alla disperazione ha considerato il suicidio” scrive il regista, ricostruendo l’accaduto, “Un deja-vu per Harry: lo stesso trattamento riservato alla madre morta. Dunque era arrivato il momento di andarsene. Suo padre non rispondeva alle ...

