“Mi manchi gattona…” La frase inaspettata sotto alla foto di Dayane Mello Cosa salta fuori tra i commenti

(Di lunedì 8 marzo 2021)è tanta, tantissima, roba. Come primamodella, poi anche showgirl ed infine ex vippona del GF Vip. La bella brasiliana ha un fisico da mozzare il fiato e finalmente sta riassaporando la sua libertà per lei così preziosa. Infatti proprio due giorni fa ha postato su Instagram una suagrafia con sfondo lo splendido Lago di Como, scrivendo come didascalia: “Ritornomia vita: famiglia, sport, natura & libertà”. La modella brasiliana, dopo 6 mesi trascorsi nella Casa di Cinecittà, ha scelto di ricaricare le batterie al Lario e lo ha mostrato con uno scatto per tutti i suoi follower su Instagram. Anche la sua domenica è stata davvero stupenda: sole, lago e i suoi amati al suo fianco, compresa la sua bellissima Sofia (o Bubi, così come piace chiamarla a). ...