“Mi hanno massacrato”. Jonathan Kashanian, fan furiosi: costretto a giustificarsi in diretta dopo quello che è successo (Di lunedì 8 marzo 2021) Nuova puntata, la prima della settimana, per ‘Detto Fatto’. La trasmissione di Bianca Guaccero si è concentrata l’8 marzo in particolare su una confessione dell’opinionista Jonathan Kashanian. L’ex gieffino ha infatti svelato di aver vissuto giorni molto difficili per una situazione particolare accaduta recentemente. Ha voluto parlarne pubblicamente anche per spiegare meglio la sua posizione. Infatti, stando al suo racconto, in molti non hanno compreso ciò che volesse realmente dire. Alcune settimane fa si era soffermato su un incidente di cui era stato vittima: “L’altro giorno stavo sistemando il bucato, i calzini, le magliette, ecc. e ho preso una botta nello spigolo dello scaffale. Ma ho pensato che non fosse successo niente, invece dopo mezz’ora vedo che colavo tutto di sangue come Blade Runner”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Nuova puntata, la prima della settimana, per ‘Detto Fatto’. La trasmissione di Bianca Guaccero si è concentrata l’8 marzo in particolare su una confessione dell’opinionista. L’ex gieffino ha infatti svelato di aver vissuto giorni molto difficili per una situazione particolare accaduta recentemente. Ha voluto parlarne pubblicamente anche per spiegare meglio la sua posizione. Infatti, stando al suo racconto, in molti noncompreso ciò che volesse realmente dire. Alcune settimane fa si era soffermato su un incidente di cui era stato vittima: “L’altro giorno stavo sistemando il bucato, i calzini, le magliette, ecc. e ho preso una botta nello spigolo dello scaffale. Ma ho pensato che non fosseniente, invecemezz’ora vedo che colavo tutto di sangue come Blade Runner”. ...

Advertising

enzo0861 : @Cenorava @rosadineve lui ora vuole togliersi i sassolini dalla scarpa. Sul piano personale gli do ragione.L'hanno… - rappys1 : @ElenaChiorino @FratellidItalia Il comunismo dopo aver massacrato antagonisti politici e religiosi per il loro pote… - Gennaro_borgese : RT @aridatececonte: Hanno massacrato #Conte e Azzolina per mesi. Ora che #Draghi chiude le scuole nessuno fiata. ?? - aridatececonte : Hanno massacrato #Conte e Azzolina per mesi. Ora che #Draghi chiude le scuole nessuno fiata. ?? - microcerotis : @luigi_lb7 Hanno massacrato Conte solo per eleggere Draghi. C'è stata pure una 'larga maggioranza' con un po' di op… -