Meteo Italia al 22 marzo | colpo di coda dell’Inverno

POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI I modelli matematici di previsione hanno letteralmente cambiato volto. Le condizioni Meteo climatiche, dalla prossima settimana, rischiano di orientarsi su frequenze pesantemente invernali. Prima però spazio alla dinamicità ed è giusto parlarne perché potrebbe essere proprio la dinamicità in atto a sostenere le condizioni ideali per un colpo di coda dell'Inverno coi fiocchi. In questo momento stiamo registrando un cedimento dell'Alta Pressione e un peggioramento localmente intenso, associato a una generale diminuzione delle temperature. Nei prossimi giorni, invece, torneremo a parlare di Alta Pressione ma stavolta in modo differente sia per il posizionamento che andrà ad assumere sia per gli effetti che potrebbe avere successivamente. Effetti indiretti, dettati ...

