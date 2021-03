Merola: “A Bologna siamo a 900 contagi, dobbiamo ridurli subito” (Di lunedì 8 marzo 2021) BOLOGNA – Il capoluogo emiliano, in zona rossa da giovedì, ha “assolutamente bisogno” di ridurre la diffusione del Covid: “A Bologna oggi siamo a 900 contagi e abbiamo superato i 1.000 posti letto Covid, significa che manteniamo le urgenze e le prestazioni oncologiche ma dobbiamo ridurre il resto delle prestazioni. È la soglia d’allarme e l’Ausl ci dice, insieme all’Università, che il picco è previsto verso il 10-11 marzo”. Così il sindaco Virginio Merola, intervistato a SkyTg24. Leggi su dire (Di lunedì 8 marzo 2021) BOLOGNA – Il capoluogo emiliano, in zona rossa da giovedì, ha “assolutamente bisogno” di ridurre la diffusione del Covid: “A Bologna oggi siamo a 900 contagi e abbiamo superato i 1.000 posti letto Covid, significa che manteniamo le urgenze e le prestazioni oncologiche ma dobbiamo ridurre il resto delle prestazioni. È la soglia d’allarme e l’Ausl ci dice, insieme all’Università, che il picco è previsto verso il 10-11 marzo”. Così il sindaco Virginio Merola, intervistato a SkyTg24.

