Meghan Markle su Kate Middleton: "Mi ha fatto piangere" (Di lunedì 8 marzo 2021) Qualche tempo fa, un gossip molto insistente sosteneva che Meghan Markle avesse fatto piangere la cognata Kate Middleton. A quanto pare, però, le cose non sono andare così. Il racconto della duchessa di Sussex ad Oprah Winfrey. Meghan Markle: l'aneddoto su Kate Middleton Ormai da tempo, Meghan Markle e il marito Harry d'Inghilterra hanno scelto di abbandonare Backingham Palace e vivere la loro vita senza i rigidi protocolli di corte. Nelle ultime settimane, i duchi di Sussex hanno fatto molto di più: si sono lasciati andare ad una lunga intervista ad Oprah Winfrey. Nel corso di questa chiacchierata, Meghan si è tolta qualche sassolino dalle scarpe e ...

