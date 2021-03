Meghan Markle rivela: “Ho pensato al suicidio, razzismo alla Casa Reale” (Di lunedì 8 marzo 2021) Meghan Markle ha rilasciato un’intervista ‘esplosiva’ ai microfoni di Oprah Winfrey, per la Cbs. La duchessa di Sussex per diritto di eredità ha raccontato le vicissitudini riguardanti il proprio rapporto con gli esponenti della Casa Reale, accusandoli di razzismo e denigrazione nei suoi confronti, oltre di mancata tutela di suo figlio. Meghan ha menzionato inoltre Kate Middleton, sua cognata, facendo chiarezza su un episodio che fece discutere l’opinione pubblica e alimentò i commenti negativi sul suo conto. Le parole di un’amareggiata Meghan: “Ho pensato al suicidio e non ho ricevuto alcun sostegno da parte loro. Ce ne siamo andati per carenza di sostegno e comprensione. Nei mesi in cui ero incinta, le frasi ricorrenti erano: ‘Non ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021)ha rilasciato un’intervista ‘esplosiva’ ai microfoni di Oprah Winfrey, per la Cbs. La duchessa di Sussex per diritto di eredità ha raccontato le vicissitudini riguardanti il proprio rapporto con gli esponenti della, accusandoli die denigrazione nei suoi confronti, oltre di mancata tutela di suo figlio.ha menzionato inoltre Kate Middleton, sua cognata, facendo chiarezza su un episodio che fece discutere l’opinione pubblica e alimentò i commenti negativi sul suo conto. Le parole di un’amareggiata: “Hoale non ho ricevuto alcun sostegno da parte loro. Ce ne siamo andati per carenza di sostegno e comprensione. Nei mesi in cui ero incinta, le frasi ricorrenti erano: ‘Non ...

