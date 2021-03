Meghan Markle racconta che Kate Middleton l’ha fatta piangere (VIDEO) (Di lunedì 8 marzo 2021) Meghan Markle parla di Kate Middleton La Duchessa di Sussex e il Principe Harry, nelle ultime ore, hanno rilasciato un’intervista spiazzante a Oprah Winfrey. La conduttrice ha raccolto le loro testimonianze con grande stupore, come per esempio quando Meghan ha confessato di aver pensato di togliersi la vita o quando Harry ha attaccato il padre L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 8 marzo 2021)parla diLa Duchessa di Sussex e il Principe Harry, nelle ultime ore, hanno rilasciato un’intervista spiazzante a Oprah Winfrey. La conduttrice ha raccolto le loro testimonianze con grande stupore, come per esempio quandoha confessato di aver pensato di togliersi la vita o quando Harry ha attaccato il padre L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

vogue_italia : 'Erano preoccupati per il colore della pelle di Archie'. La famiglia reale britannica e il razzismo: l'accusa più g… - ilpost : «Non avevo più voglia di vivere», ha detto Meghan Markle - MediasetTgcom24 : Meghan Markle: 'Ho pensato al suicidio, ma nessuno mi ha ascoltata' | Harry: 'Aspettiamo una bimba' #MeghanMarkle… - DreamOfGeese : RT @inprocinto: È ridicolo che mezzo mondo creda che la Corona abbia ammazzato Lady D (cosa per me vera), ma si rifiuti di credere a Meghan… - drtsfplsr : dio bono ho la tl piena di meghan Markle, la royal family e sto cazzo andate a cagare porca troia -