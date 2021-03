Meghan Markle parla di quando ha pensato di togliersi la vita (VIDEO) (Di lunedì 8 marzo 2021) Le rivelazioni di Meghan Markle a Oprah Nelle ultime ore il Principe Harry e Meghan Markle, la Duchessa di Sussex, hanno avuto una conversazione a cuore aperto con Oprah Winfey. La conduttrice, infatti, ha ottenuto delle rivelazioni davvero sorprendenti su ciò che è accaduto nella loro vita prima che si trasferissero in un altro continente. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 8 marzo 2021) Le rivelazioni dia Oprah Nelle ultime ore il Principe Harry e, la Duchessa di Sussex, hanno avuto una conversazione a cuore aperto con Oprah Winfey. La conduttrice, infatti, ha ottenuto delle rivelazioni davvero sorprendenti su ciò che è accaduto nella loroprima che si trasferissero in un altro continente. L'articolo proviene da Novella 2000.

