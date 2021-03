Meghan Markle la rivelazione shock da Oprah: “Ho pensato al suicidio” (Di lunedì 8 marzo 2021) E alla fine l’intervista di cui si parla ormai da mesi, è andata in onda. Harry e Meghan non hanno affatto cambiato idea come qualcuno si era augurato che facessero e la loro chiacchierata di oltre 90 minuti con Oprah è stata trasmessa. L‘intervista di Harry e Meghan tra l’altro, è pronta a fare il giro del mondo. Andrà in onda anche in Italia, domani sera. Ma le dichiarazioni di Meghan Markle e di Harry hanno già fatto il giro del mondo nelle passate ore. Tra le rivelazioni inattese, c’è sicuramente quella fatta dall’ex attrice. La Markle infatti, a cuore aperto con Oprah, ha spiegato di aver pensato al suicidio. Parole molto forti, destinate anche a far discutere. Meghan Markle a cuore aperto da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 8 marzo 2021) E alla fine l’intervista di cui si parla ormai da mesi, è andata in onda. Harry enon hanno affatto cambiato idea come qualcuno si era augurato che facessero e la loro chiacchierata di oltre 90 minuti conè stata trasmessa. L‘intervista di Harry etra l’altro, è pronta a fare il giro del mondo. Andrà in onda anche in Italia, domani sera. Ma le dichiarazioni die di Harry hanno già fatto il giro del mondo nelle passate ore. Tra le rivelazioni inattese, c’è sicuramente quella fatta dall’ex attrice. Lainfatti, a cuore aperto con, ha spiegato di averal. Parole molto forti, destinate anche a far discutere.a cuore aperto da ...

