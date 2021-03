Meghan Markle e Harry in tv. La duchessa: “Razzismo alla Casa reale, ho pensato anche al suicidio”. Il principe: “Non parlo con mio padre” (Di lunedì 8 marzo 2021) Un figlio “troppo scuro” di pelle per la famiglia reale e il tentativo di suicidio da parte di Meghan Markle. L’intervista più attesa dell’anno getta una luce sinistra sulla corona britannica. Il principe Harry e la duchessa del Sussex Meghan Markle sono finalmente apparsi dinanzi a Oprah Winfrey, la più celebre anchorwoman statunitense. Le telecamere della CBS hanno ripreso l’oramai ex coppia reale, mano nella mano, Meghan con il pancione del secondo figlio, pardon figlia, mentre abbattono l’ultimo tabù sul loro recente passato: Buckingman Palace, sostengono, è un inferno. Le accuse circostanziate che li hanno portati alla fuga negli Stati Uniti e all’abbandono delle cariche reali non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Un figlio “troppo scuro” di pelle per la famigliae il tentativo dida parte di. L’intervista più attesa dell’anno getta una luce sinistra sulla corona britannica. Ile ladel Sussexsono finalmente apparsi dinanzi a Oprah Winfrey, la più celebre anchorwoman statunitense. Le telecamere della CBS hanno ripreso l’oramai ex coppia, mano nella mano,con il pancione del secondo figlio, pardon figlia, mentre abbattono l’ultimo tabù sul loro recente passato: Buckingman Palace, sostengono, è un inferno. Le accuse circostanziate che li hanno portatifuga negli Stati Uniti e all’abbandono delle cariche reali non ...

