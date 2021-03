Meghan Markle come Lady Diana, parla Harry: “Mio padre non risponde al telefono, mamma aveva previsto tutto” (Di lunedì 8 marzo 2021) La mitica Oprah Winfrey ha intervistato il principe Harry e Meghan Markle, che ha svelato di essere incinta di una bambina. Le dichiarazioni choc hanno sconvolto il mondo intero: “Ero in trappola ma non sapevo di esserlo. Intrappolato nel sistema, come il resto della mia famiglia. Mio padre, mio fratello sono in trappola”. Il principe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 8 marzo 2021) La mitica Oprah Winfrey ha intervistato il principe, che ha svelato di essere incinta di una bambina. Le dichiarazioni choc hanno sconvolto il mondo intero: “Ero in trappola ma non sapevo di esserlo. Intrappolato nel sistema,il resto della mia famiglia. Mio, mio fratello sono in trappola”. Il principe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

ilpost : «Non avevo più voglia di vivere», ha detto Meghan Markle - MediasetTgcom24 : Meghan Markle: 'Ho pensato al suicidio, ma nessuno mi ha ascoltata' | Harry: 'Aspettiamo una bimba' #MeghanMarkle… - vogue_italia : 'Erano preoccupati per il colore della pelle di Archie'. La famiglia reale britannica e il razzismo: l'accusa più g… - accountconlaR : RT @fridayiminI0ve: oggi nella festa della donna si gode per Meghan Markle che distrugge con garbo ed eleganza la monarchia britannica in s… - sailor_snickers : RT @inprocinto: È ridicolo che mezzo mondo creda che la Corona abbia ammazzato Lady D (cosa per me vera), ma si rifiuti di credere a Meghan… -