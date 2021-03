Meghan, intervista choc a Oprah: “Razzismo alla casa reale” (Di lunedì 8 marzo 2021) Meghan Markle attacca la casa reale britannica in un’intervista concessa con il marito Harry a Oprah Winfrey. Nel corso del colloquio, trasmesso in anteprima mondiale dalla Cbs, Meghan rivela anche di essere incinta, in dolce attesa di una bambina che nascerà quest’estate. Ma a fare scalpore sono soprattutto le accuse durissime nei confronti dei reali britannici, compresa quella nemmeno troppo velata di Razzismo, e la confessione da parte di Meghan di avere pensato anche al suicidio. “Non volevo più vivere”, ha detto Meghan parlando del suo stato d’animo. Stando alle sue rivelazioni, quando lei era ancora incinta del primogenito Archie un membro della famiglia reale avrebbe espresso preoccupazioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021)Markle attacca labritannica in un’concessa con il marito Harry aWinfrey. Nel corso del colloquio, trasmesso in anteprima mondiale dCbs,rivela anche di essere incinta, in dolce attesa di una bambina che nascerà quest’estate. Ma a fare scalpore sono soprattutto le accuse durissime nei confronti dei reali britannici, compresa quella nemmeno troppo velata di, e la confessione da parte didi avere pensato anche al suicidio. “Non volevo più vivere”, ha dettoparlando del suo stato d’animo. Stando alle sue rivelazioni, quando lei era ancora incinta del primogenito Archie un membro della famigliaavrebbe espresso preoccupazioni ...

