Meghan e Harry da Oprah, la stampa GB choc: «Si autocommiserano evocando razzismo e tentazioni suicide». Ira social: «Via il titolo» (Di lunedì 8 marzo 2021) «Qualunque cosa la famiglia reale si aspettasse, questo è peggio». L'intervista bomba di Harry e Meghan alla tv americana lascia sotto un treno i media britannici e se le... Leggi su leggo (Di lunedì 8 marzo 2021) «Qualunque cosa la famiglia reale si aspettasse, questo è peggio». L'intervista bomba dialla tv americana lascia sotto un treno i media britannici e se le...

Advertising

gugachacra : Harry e Meghan disseram na entrevista para Oprah que viram The Crown ?? - repubblica : ?? Meghan in tv: 'Razzismo alla Casa reale, ho pensato anche al suicidio. Io e Harry attendiamo una bambina' - Corriere : Meghan alla Cbs: «Ho pensato al suicidio» ed Harry «nessun aiuto da mio padre» - Inanimo_ : RT @margoliax: Non mi è mai piaciuta Meghan, ma qui non si tratta di simpatie o antipatie. Mi colpisce la devozione di Harry per la sua nuo… - _ericasora_ : RT @yleniaindenial: Meghan e Harry che distruggono la royal family e ci danno del materiale per le prossime stagioni di The Crown dove Megh… -