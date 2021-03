Meghan confessa | ho pensato al suicidio per colpa della Royal Family

(Di lunedì 8 marzo 2021) Poche ore fa, in America, è andata in onda l’intervista-scandalo di Oprah Winfrey a Harry e. In Italia sarà trasmessa il 9 marzo alle 21.30 su TV8. Intanto fioccano le prime anticipazioni., che aspetta una bambina che nascerà in estate, ha parlato del razzismo e delle prepotenze che avrebbe subito nei due anni trascorsi a Londra. Harry ha confermato le sue parole. La Markle stava così male che Articolo completo: dal blog SoloDonna

Rivelazioni choc di Markle. L'attrice si confessa con Oprah. Non un terremoto, ma una pioggia di meteoriti ha colpito la famiglia reale inglese. Le dichiarazioni ascoltate nel trailer dell'intervista di...Poche ore fa, in America, è andata in onda l'intervista-scandalo di Oprah Winfrey a Harry e Meghan. In Italia sarà trasmessa il 9 ...La coppia svela di essere in attesa di una bambina e Meghan confessa di essere stata sull'orlo del suicidio durante il suo periodo nella Royal family ...