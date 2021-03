McKinsey, Draghi e il Recovery Plan: cosa c'è che non va nel contratto da 25mila euro del Mef per il PNRR (Di lunedì 8 marzo 2021) Tutta la storia dell'accordo tra la società di consulenza e l'esecutivo. Chi è McKinsey e perché ha accettato un compenso così basso per lavorare al Recovery Plan? Dietro c'è un'opportunità da non ... Leggi su today (Di lunedì 8 marzo 2021) Tutta la storia dell'accordo tra la società di consulenza e l'esecutivo. Chi èe perché ha accettato un compenso così basso per lavorare al? Dietro c'è un'opportunità da non ...

peppeprovenzano : Un giorno trapela che Draghi “il #Recovery se lo scrive da solo”, e va be’... Oggi che invece ci lavora #McKinsey..… - fattoquotidiano : Draghi chiama McKinsey, gli ex ministri Pd Boccia e Provenzano: “Grave”. Fratoianni: “Conte lapidato sulla governan… - petergomezblog : Rispunta la “task force” ma questa volta esterna. Per il Recovery Draghi si affida alla McKinsey, al centro di nume… - francescamir48 : RT @Renato47Rm: Il presidente Draghi ha scelto la multinazionale mckinsey per gestire i 209 miliardi dell'europa. CIOÈ DECIDE UNA MULTINAZI… - _marlene1265 : RT @totobrocchi: Ma no no, #McKinsey non scriverà il #RecoveryPlan, lo revisionerà ed al massimo potrà dire: 'questo lo potete fare, questo… -