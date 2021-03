Mattarella oggi si vaccina allo Spallanzani di Roma

Advertising

ottaviadalessa : RT @Open_gol: Oggi Mattarella, 79 anni, andrà a vaccinarsi allo Spallanzani di Roma. Ieri la riunione con Draghi, Speranza, Figliuolo e Cur… - RistagnoAnna : RT @Open_gol: Oggi Mattarella, 79 anni, andrà a vaccinarsi allo Spallanzani di Roma. Ieri la riunione con Draghi, Speranza, Figliuolo e Cur… - Dome689 : RT @Open_gol: Oggi Mattarella, 79 anni, andrà a vaccinarsi allo Spallanzani di Roma. Ieri la riunione con Draghi, Speranza, Figliuolo e Cur… - Open_gol : Oggi Mattarella, 79 anni, andrà a vaccinarsi allo Spallanzani di Roma. Ieri la riunione con Draghi, Speranza, Figli… - stella_tre : #InternationalWomensDay “rispettare le donne anche con le parole” dice il Presidente #Mattarella ecco oggi di rient… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella oggi

... ' Non voglio qui ripetere le bellissime parole didel presidente della Repubblica sulla condizione femminile'. Un modo come un altro per confermare la sua totale sintonia con, la sua ...nel nostro Paese sono state somministrate oltre 5,4 milioni di dosi di vaccini e il totale ... Coronavirus,visita il centro vaccini 'Nuvola' di Roma Varie le ipotesi considerate per ...Ok al vaccino Astrazeneca anche per gli over 65 . Il direttore generale della prevenzione nel ministero della Salute, Gianni Rezza, firma la ...Martedì mattina tra gli italiani che si sottoporranno alla vaccinazione anti Covid ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato, 80 anni il prossimo luglio, rie ...