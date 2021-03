Matrimonio a prima vista Italia | via alla 6° stagione | ecco quando e dove

Leggi su viagginews

(Di lunedì 8 marzo 2021)sta per ripartire. L’ultimadel format, finora visibile solo su Discovery+, verrà trasmessa in chiaro da Real Time. Sta finalmente per andare in onda in chiaro una nuova edizione di, la sesta per la precisione. Il format, che nell’ultima edizione ha riscosso ampio successo, L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com