Marta Bassino vince la Coppa di Gigante e pensa già al futuro

(Di lunedì 8 marzo 2021)ha vinto ladel mondo di. L’atleta piemontese è la quarta italiana are ladi specialità. “È stata una giornata bellissima” le sue parole al termine della gara, chiusa al quarto posto. La gara che le ha consegnato laNella località di Jasna in Slovacchia, lachiude la prima manche al quinto posto, a 91 centesimi dall a fuoriclasse americana Shiffrin. La principale rivale di, la francese Tessa Worley è ottava. L’altra contendente della, la svizzera Michelle Gisin, è solo 11a. Abasterebbe anche conservare questa posizione. Nella seconda manche, Petra Vhlova si prende la vittoria ai danni di Mikaela Shiffrin (che chiuderà solo ...

Advertising

ItaliaTeam_it : ?? Coppa di specialità vinta! ?? Marta Bassino si aggiudica la Coppa del Mondo di gigante con una gara di anticipo!… - Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Marta Bassino vince la Coppa di Gigante con una gara di anticipo e succede a Federica Brign… - Coninews : LA COPPA È DI MARTA! ?? Quarta nel gigante di Jasna, @BassinoMarta si prende con una gara di anticipo la sua prima… - pensodunquerido : RT @rtl1025: ?? Marta Bassino a RTL 102.5: “Quando ho realizzato che la coppa era mia sono scoppiata, un sogno che diventa concreto” @Bass… - rtl1025 : ?? Marta Bassino a RTL 102.5: “Quando ho realizzato che la coppa era mia sono scoppiata, un sogno che diventa concr… -

Ultime Notizie dalla rete : Marta Bassino

La mobilitazione riguarda Italia, Svizzera, Gran Bretagna e Stati Uniti: hanno già aderito Liliana Segre, Francesca Dellapè,, Natasha Stefanenko, Elisabetta Gregoraci, Luisa Rizzitelli, ..."Ieri è stata una giornata bellissima". Così ai microfoni di Radio Anch'io Sport,definisce la domenica in cui ha conquistato la Coppa del Mondo di gigante femminile. "Ora - aggiunge l'azzurra - penso a finire la stagione nel migliore dei modi, per il futuro visto che ...Marta Bassino vince la coppa del mondo di slalom gigante e succede a Federica Brignone. Ecco le parole dell'atleta al termine della gara.SLOVACCHIA - È l'anno d'oro di Marta Bassino che ha vinto la Coppa del Mondo di Gigante. All'atleta piemontese è bastato il quarto posto a Jasna (Slovacchia), diventando irraggiungibile per tutte le a ...