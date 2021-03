Maria Monsè | dura replica alla Lucarelli | “Disturbante sarai tu | dovevo mettere il burqa a mia figlia?”

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 8 marzo 2021) Non si è fatta attendere ladia Selvaggia, che le aveva riservato un affondo non da poco in seguitopubblicazione di una foto che la giornalista e scrittrice aveva etichettato come “”. Nei giorni scorsi sul web erano infatti cominciate a girare alcune foto dell’attrice assieme a suaminorenne Perla. Madre evenivano immortalate in una spa, in pose che molti utenti hanno definito fin troppo audaci. Critiche piovute quindi dal popolo del web ma anche da Selvaggia, che aveva dedicato un postsui suoi canali social: “C’e qualcosa di profondamentein tutto ...