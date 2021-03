Maneskin, Instagram censura la foto scattata alla finale di Sanremo - (Di lunedì 8 marzo 2021) Novella Toloni La popolare piattaforma di immagini ha cancellato una foto scattata dal gruppo nei camerini poco prima della vittoria del Festival per "atti sessuali espliciti" L'irriverenza dei Maneskin è piaciuta al pubblico del festival di Sanremo, ma non a Instagram. La popolare piattaforma dedicata alle foto, infatti, ha censurato uno scatto condiviso dalla band sui social network durante la serata finale della kermesse. Un episodio che aveva già visto protagonista la band lo scorso novembre e che si è ripetuto per colpa dell'outfit scelto dai quattro ragazzi e dal gesto del leader Damiano immortalato nella foto. I Maneskin hanno vinto la 71esima edizione del festival di ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 marzo 2021) Novella Toloni La popolare piattaforma di immagini ha cancellato unadal gruppo nei camerini poco prima della vittoria del Festival per "atti sessuali espliciti" L'irriverenza deiè piaciuta al pubblico del festival di, ma non a. La popolare piattaforma dedicata alle, infatti, hato uno scatto condiviso dband sui social network durante la seratadella kermesse. Un episodio che aveva già visto protagonista la band lo scorso novembre e che si è ripetuto per colpa dell'outfit scelto dai quattro ragazzi e dal gesto del leader Damiano immortalato nella. Ihanno vinto la 71esima edizione del festival di ...

alex_orlowski : Per capire come mai l’appello di #chiaraferragni su Instagram, non ha aiutato a vincere #Fedez, leggete questo mio… - CaffeFou : Maneskin, Instagram censura la foto scattata alla finale di #Sanremo - FioriFlavio : RT @alex_orlowski: Per capire come mai l’appello di #chiaraferragni su Instagram, non ha aiutato a vincere #Fedez, leggete questo mio artic… - miuumiyy : RT @ManeskinFanClub: Damiano on Instagram È solo l’inizio... — #Maneskin #Måneskin #zittiebuoni #sanremo #sanremo2021 - about_marlena : RT @ManeskinFanClub: Damiano on Instagram È solo l’inizio... — #Maneskin #Måneskin #zittiebuoni #sanremo #sanremo2021 -