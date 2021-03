Manchester United, Solskjaer: “Che ricordi contro il Milan” | VIDEO (Di lunedì 8 marzo 2021) Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, ha parlato della doppia sfida contro il Milan, presto in scena negli ottavi di finale di Europa League Manchester United, Solskjaer: “Che ricordi contro il Milan” VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 8 marzo 2021) Ole Gunnar, manager del, ha parlato della doppia sfidail, presto in scena negli ottavi di finale di Europa League: “CheilPianeta

Advertising

UEFAcom_it : #AccaddeOggi: questo gol di Crespo contro il Manchester United ???? Ricordate l'anno? ?? #UCL | @acmilan - tancredipalmeri : Anche il Manchester City si unisce a Manchester United e Liverpool e non rilascerà i propri nazionali per il turno… - infoitsport : Manchester United-Milan, rientrano due titolari | Pioli è fiducioso - PianetaMilan : .@ManUtd, #Solskjaer: 'Che ricordi contro il @acmilan' | #VIDEO - #UEL @EuropaLeague #EuropaLeague… - CapitanBergomi : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Verso l'Europa League: Pioli spera di recuperare Theo e Rebic per il Manchester United -