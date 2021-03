Manchester United, rebus Cavani: il Matador tra rinnovo, Boca Juniors e il rapporto con Riquelme. Le ultime (Di lunedì 8 marzo 2021) Sempre più incerta la permanenza di Edinson Cavani al Manchester United.L'attaccante uruguaiano non sta disputando una buona stagione tra le fila dei Red Devils. Il diverso ritmo che un campionato come la Premier League impone e diversi problemi fisici non hanno fatto sì che il Matador potesse esprimere tutto il potenziale che lo ha reso negli anni uno dei centravanti più forti in Europa. Dai primi anni di Palermo, sino all'esplosione tra Napoli e PSG, Cavani ha sempre dato garanzie tecniche e realizzative alle squadre nelle quali è sempre stato uno dei maggiori punti di riferimento. Vero e proprio predatore d'area, capace di giocate sopraffine e di mantenere standard prestazionali estremamente alti.Anche e soprattutto per questi motivi, l'attaccante nativo di Salto ha attirato l'attenzione di alcuni ... Leggi su mediagol (Di lunedì 8 marzo 2021) Sempre più incerta la permanenza di Edinsonal.L'attaccante uruguaiano non sta disputando una buona stagione tra le fila dei Red Devils. Il diverso ritmo che un campionato come la Premier League impone e diversi problemi fisici non hanno fatto sì che ilpotesse esprimere tutto il potenziale che lo ha reso negli anni uno dei centravanti più forti in Europa. Dai primi anni di Palermo, sino all'esplosione tra Napoli e PSG,ha sempre dato garanzie tecniche e realizzative alle squadre nelle quali è sempre stato uno dei maggiori punti di riferimento. Vero e proprio predatore d'area, capace di giocate sopraffine e di mantenere standard prestazionali estremamente alti.Anche e soprattutto per questi motivi, l'attaccante nativo di Salto ha attirato l'attenzione di alcuni ...

