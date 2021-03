Manchester United | Rashford k o | salta il Milan giovedì? | VIDEO

Advertising

UEFAcom_it : #AccaddeOggi: questo gol di Crespo contro il Manchester United ???? Ricordate l'anno? ?? #UCL | @acmilan - tancredipalmeri : Anche il Manchester City si unisce a Manchester United e Liverpool e non rilascerà i propri nazionali per il turno… - gasparecorso : RT @UEFAcom_it: #AccaddeOggi: questo gol di Crespo contro il Manchester United ???? Ricordate l'anno? ?? #UCL | @acmilan - Muuhamed_Ragab : RT @UEFAcom_it: #AccaddeOggi: questo gol di Crespo contro il Manchester United ???? Ricordate l'anno? ?? #UCL | @acmilan - LFootball_ : ? Il Manchester United batte 3-0 l’Aston Villa. ? Il Chelsea vince il derby col West Ham. ? Tre punti anche per Ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

Milan, il punto sugli infortunati in una settimana cruciale con le sfide alin Europa League e al Napoli in campionato Il Milan ha inaugurato alla grande il tour de force di questo mese di marzo, con la vittoria per 2 - 0 in casa del Verona che ha permesso ...2 Diogo Dalot tiene molto alla sfida di giovedì prossimo tra il Milan e la sua ex. Il terzino portoghese, autore di una splendida prestazione con gol a Verona, si candida per una maglia da titolare.Come appena riferito a Sky Sport24 da Peppe Di Stefano in collegamento da Milanello, Tonali è completamente recuperato. Ante Rebic e Theo Hernandez hanno ...Per il Milan, iniziano oggi due settimane decisive per la sua stagione: i rossoneri sono infatti attesi giovedì dalla gara di andata degli ottavi di Europa League contro il Manchester ...