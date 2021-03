Manchester United-Milan, Europa League: programma, orario, tv, streaming, probabili formazioni (Di lunedì 8 marzo 2021) Manchester United e Milan si affronteranno giovedì nell’ottavo difinale senz’altro più nobile dell’intera Europa League, dal momento che ci sono momenti storici in Champions League nel passato di entrambe. Qualche problema di troppo con gli infortuni per il Milan, che è peraltro assalito da parecchie questioni di ballottaggi proprio nei giorni in cui sta inseguendo (o almeno ci sta provando) l’Inter in campionato. Anche lo United, però, ha i suoi problemi, vista l’assenza di Pogba che non è certo d’aiuto all’Old Trafford. Anche l’assenza di Ibrahimovic in casa rossonera non aiuterà. probabili formazioni Manchester United-Milan Man Utd (4-2-3-1): Henderson, Wan-Bissaka, ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021)si affronteranno giovedì nell’ottavo difinale senz’altro più nobile dell’intera, dal momento che ci sono momenti storici in Championsnel passato di entrambe. Qualche problema di troppo con gli infortuni per il, che è peraltro assalito da parecchie questioni di ballottaggi proprio nei giorni in cui sta inseguendo (o almeno ci sta provando) l’Inter in campionato. Anche lo, però, ha i suoi problemi, vista l’assenza di Pogba che non è certo d’aiuto all’Old Trafford. Anche l’assenza di Ibrahimovic in casa rossonera non aiuterà.Man Utd (4-2-3-1): Henderson, Wan-Bissaka, ...

Advertising

FoxSportsBrasil : De Bruyne x Bruno Fernandes: derby de Manchester coloca maestros de City e United frente a frente… - tancredipalmeri : Anche il Manchester City si unisce a Manchester United e Liverpool e non rilascerà i propri nazionali per il turno… - CorriereQ : Manchester City battuto dallo United, Liverpool ancora ko - infoitsport : Manchester City battuto dallo United, Liverpool ancora ko - WhatsOnOLIO : 'Pret macaroni cheese and prosciutto ' in #Manchester #UnitedKingdom -