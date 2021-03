MALTRATTAVA LA SORELLA DA ANNI | ALLONTANATO DALLA CASA DI FAMIGLIA

Leggi su limemagazine.eu

(Di lunedì 8 marzo 2021) . Il provvedimento è scaturito a seguito delle numerose denunce sportedonna. Gli investigatori della Terza Sezione della Squadra Mobile hanno eseguito la misura cautelare di allontanamentore e del divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo che da tempo avrebbe maltrattato la. Il provvedimento è scaturito a seguito delle numerose denunce sportedonna convivente dell’uomo. Grazie alla minuziosa attività compiuta in questi mesi dagli investigatori della Squadra Mobile, sarebbe stato accertato che le vessazioni subitevittima, che consistevano in minacce, umiliazioni, fino ad arrivare anche a percosse, duravano già tempo. La donna avrebbe subito maltrattamenti dal 2017, e che gli stessi sarebbero stati tutt’ora in ...