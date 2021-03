Maltempo in Campania, da domani sera è allerta gialla (Di lunedì 8 marzo 2021) La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello “Giallo”, valevole dalle 9 alle 23:59 di domani, martedì 9 marzo, sulle zone Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele. Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intensi. Possibili raffiche di vento nei temporali con fulmini e grandinate. Tra i fenomeni al suolo, conseguenza delle avversità metereologiche previste: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 marzo 2021) La Protezione civile della Regioneha emanato un avviso dimeteo con criticità idrogeologica di livello “Giallo”, valevole dalle 9 alle 23:59 di, martedì 9 marzo, sulle zone Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele. Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intensi. Possibili raffiche di vento nei temporali con fulmini e grandinate. Tra i fenomeni al suolo, conseguenza delle avversità metereologiche previste: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di ...

