Maleducazione | ignoranza? Non mi importa Roby Facchinetti massacra Amadeus | il peggior finale per Sanremo

(Di lunedì 8 marzo 2021) Codazzo polemico per il Festival di2021: dalla scaletta della puntata, come ormai è noto ai più, è stato tagliato l'omaggio a Stefano D'Orazio, l'ex batterista dei Pooh recentemente scomparso (il quale trionfò acon i Pooh nel 1990 con il brano Uomini Soli). Un taglio dovuto al ritardo che ha fatto infuriare molte persone: davvero tra tutto ciò che si poteva tagliare è stato scelto quello? Sì, davvero. E tra chi si è infuriato, ecco, che su Instagram si è speso in un lunghissimo e durissimo post su quanto accaduto. Per inciso, anchenel corso della conferenza stampa che ha seguito lasi è scusato per il taglio. Ma resta l'amaro in bocca: la finalissima è durata cinque ore e non si è trovato un minuto per ...

E poco importa si sia trattato di sbadataggine,, trascuratezza o. Davvero, poco importano le cause. Resta, indimenticabile, il fatto. E il mio commento al Festival di Sanremo ...E poco importa si sia trattato di sbadataggine,, trascuratezza o. Davvero, poco importano le cause. Resta, indimenticabile, il fatto. E il mio commento al Festival di Sanremo ...In effetti in cinque serate che hanno proposto tutto e tutti, uno spazio per ricordare la scomparsa in piena pandemia di D’Orazio andava francamente trovato.L'omaggio al batterista morto per Covid era in scaletta ma è saltato. Durissimo Roby Facchinetti: "Sbadataggine o trascuratezza, non ci sono parole". Furioso Red Canzian: "Una cosa orrenda". Dodi Batt ...