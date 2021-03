Lutto nel mondo del giornalismo marsicano, è morto Paolo Guadagn' (Di lunedì 8 marzo 2021) L'Aquila - Dopo una breve malattia si è spento ieri all'età di 73 anni il giornalista Paolo Guadagni, per 20 anni corrispondente dell'Ansa dalla Marsica. Il Presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta, a nome del consiglio dell'Ordine, nell'esprimere profondo cordoglio, formula vive condoglianze alla moglie Elena e ai figli Vincenzo e Maria Teresa, giornalista come il padre. "Con la morte di Paolo - ricorda Pallotta - scompare una figura pionieristica del giornalismo televisivo, marsicano e abruzzese. Aveva iniziato la sua carriera, nei primi anni '70, con la televisione via cavo, Telemarsica, una delle prime televisioni private d'Italia. Quando Telemarsica transitò sulle frequenze dell'etere, Paolo entrò nelle case dei cittadini di avezzano e marsicani come ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 8 marzo 2021) L'Aquila - Dopo una breve malattia si è spento ieri all'età di 73 anni il giornalistai, per 20 anni corrispondente dell'Ansa dalla Marsica. Il Presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta, a nome del consiglio dell'Ordine, nell'esprimere profondo cordoglio, formula vive condoglianze alla moglie Elena e ai figli Vincenzo e Maria Teresa, giornalista come il padre. "Con la morte di- ricorda Pallotta - scompare una figura pionieristica deltelevisivo,e abruzzese. Aveva iniziato la sua carriera, nei primi anni '70, con la televisione via cavo, Telemarsica, una delle prime televisioni private d'Italia. Quando Telemarsica transitò sulle frequenze dell'etere,entrò nelle case dei cittadini di avezzano e marsicani come ...

Lutto nel mondo del giornalismo marsicano, è morto Paolo Guadagn' Cronaca L'Aquila - 08/03/2021 09:03 - Dopo una breve malattia si è spento ieri all'età di 73 anni il giornalista Paolo Guadagni, per 20 anni corrispondente dell'Ansa dalla Marsica.

