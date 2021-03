Luna Rossa pronta per la finale dell’America’s Cup (Di lunedì 8 marzo 2021) La finale dell’America’s Cup è ormai alle porte. La chiusura della regata che ha visto impegnata Luna Rossa, si terrà mercoledì 10 marzo alle 4 del mattino in Italia. L’ultima gara verrà ospitata nelle acque del Golfo di Hauraki, ad Auckland in Nuova Zelanda. I campioni in carica, i Defender Emirates Team New Zealand, se la vedranno con il team italiano. Luna Rossa vince la finale Prada Cup e diventa Challenger per la terza volta Luna Rossa, Sirena: “Coppa America? Occasione importante” Quasi alla vigilia della finale dell’America’s Cup, Max Sirena, skipper di Luna Rossa, parla della finale contro i neozelandesi. L’atleta è contento di come ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 8 marzo 2021) LaCup è ormai alle porte. La chiusura della regata che ha visto impegnata, si terrà mercoledì 10 marzo alle 4 del mattino in Italia. L’ultima gara verrà ospitata nelle acque del Golfo di Hauraki, ad Auckland in Nuova Zelanda. I campioni in carica, i Defender Emirates Team New Zealand, se la vedranno con il team italiano.vince laPrada Cup e diventa Challenger per la terza volta, Sirena: “Coppa America? Occasione importante” Quasi alla vigilia dellaCup, Max Sirena, skipper di, parla dellacontro i neozelandesi. L’atleta è contento di come ...

