“Lui è il mio amante”. Live, la confessione di Antonella Elia. Barbara D’Urso senza parole: “Ma davvero?” (Di lunedì 8 marzo 2021) Si racconta a cuore aperto e senza tanti giri di parole Antonella Elia che, ospite da Barbara D’Urso a Live, chiarisce la sua posizione in merito alla lite avuta con Samantha De Grenet, all’interno del Grande Fratello Vip. L’opinionista ammette di provare una forte antipatia per la De Grenet, al punto che le due non si salutano nemmeno. Antonella Elia spiega che tutto è nato a causa di un commento della modella che l’ha infastidita non poco, e racconta che nel momento in cui se l’è trovata davanti al GF Vip ha perso le staffe. Dice: “Io sono una cafona e quindi ho reagito da cafona…sono io che sono scesa al suo Livello”, ammette Antonella Elia. Barbara ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Si racconta a cuore aperto etanti giri diche, ospite da, chiarisce la sua posizione in merito alla lite avuta con Samantha De Grenet, all’interno del Grande Fratello Vip. L’opinionista ammette di provare una forte antipatia per la De Grenet, al punto che le due non si salutano nemmeno.spiega che tutto è nato a causa di un commento della modella che l’ha infastidita non poco, e racconta che nel momento in cui se l’è trovata davanti al GF Vip ha perso le staffe. Dice: “Io sono una cafona e quindi ho reagito da cafona…sono io che sono scesa al suollo”, ammette...

Advertising

chetempochefa : 'Galliani? Gli voglio troppo bene. E' un rapporto troppo forte con lui. Lui mi ha portato al Milan e il mio sorriso… - __agustd93 : RT @jeonkoo__: Ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ovviamente riferito a mio marito non a Jin hyung Per lui solo stima e affetto - giiulsss__ : RT @IHQmasterpiece: Giulia: ascoltando le storie degli altri, hanno tutti qualcuno fuori.. chi un amore, dei figli e allora penso alla mia… - jeonkoo__ : Ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ovviamente riferito a mio marito non a Jin hyung Per lui solo stima e affetto - immensamenteg : RT @IHQmasterpiece: Giulia: ascoltando le storie degli altri, hanno tutti qualcuno fuori.. chi un amore, dei figli e allora penso alla mia… -