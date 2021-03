Ludovica Valli è Diventata Mamma! (Di lunedì 8 marzo 2021) Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, ha sorpreso i suoi fan annunciando di essere Diventata mamma per la prima volta. Scopriamo insieme i dettagli! Ludovica Valli è Diventata mamma. L’ex tronista di Uomini e Donne e sorella dell’ex corteggiatrice Beatrice Valli, ha annunciato la nascita della sua prima figlia. È stata proprio lei a dare la bellissima notizia con un post su Instagram, dove ha anche rivelato il nome: Anastasia Ludovica. Un momento magico per lei e il suo compagno Gianmaria Di Gregorio. Ancora prima che l’influencer informasse del lieto evento sui social, in molti avevano già capito che a breve, ci sarebbe stato l’atteso annuncio, a causa di qualche indizio lanciato da alcune persone a lei care. Infatti, le sue sorelle Eleonora ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 8 marzo 2021), ex tronista di Uomini e Donne, ha sorpreso i suoi fan annunciando di esseremamma per la prima volta. Scopriamo insieme i dettagli!mamma. L’ex tronista di Uomini e Donne e sorella dell’ex corteggiatrice Beatrice, ha annunciato la nascita della sua prima figlia. È stata proprio lei a dare la bellissima notizia con un post su Instagram, dove ha anche rivelato il nome: Anastasia. Un momento magico per lei e il suo compagno Gianmaria Di Gregorio. Ancora prima che l’influencer informasse del lieto evento sui social, in molti avevano già capito che a breve, ci sarebbe stato l’atteso annuncio, a causa di qualche indizio lanciato da alcune persone a lei care. Infatti, le sue sorelle Eleonora ...

yourefiery : RT @unhappypeterpan: ma in che senso Ludovica Valli ha messo il suo nome come secondo nome alla figlia? Non bastava la sorella a aver chiam… - Martini14Emma : RT @stephsmarie: Ludo Valli ha chiamato la figlia Anastasia Ludovica. Il nome Ludovica in famiglia sicuramente piace. - antonexsant : In che senso Ludovica Valli ha partorito - AdaRitorno : Ludovica valli che chiama la figlia Ludovica - amorsisulcuore : Comunque, Anastasia Ludovica Di Gregorio è un nome bellissimo per la figlia di Ludovica Valli, son troppo felice per lei ?????? -