Ludovica Valli è diventata mamma, l’annuncio su Instagram (Di lunedì 8 marzo 2021) Ludovica Valli è diventata mamma. L’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato su Instagram la nascita di Anastasia, sua prima figlia. Lo scorso 2 marzo, Ludovica aveva compiuto 24 anni, festeggiando il compleanno con il pancione, impaziente di stringere fra le braccia la sua piccola. “Stavo pensando che non avro? alcun desiderio da esprimere quest’anno – aveva scritto -, perche? ho veramente gia? tutto cio? di cui ho bisogno. Quest’anno ho solo tanti tantissimi ringraziamenti da fare a questa vita. Quest’anno lei mi ha regalato il regalo in assoluto piu? bello e immenso degli ultimi anni … la nostra Baby che a giorni sara? tra noi”. Meno di una settimana dopo la Valli ha dato alla luce la sua primogenita. Su Instagram, l’influencer ha ... Leggi su dilei (Di lunedì 8 marzo 2021). L’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato sula nascita di Anastasia, sua prima figlia. Lo scorso 2 marzo,aveva compiuto 24 anni, festeggiando il compleanno con il pancione, impaziente di stringere fra le braccia la sua piccola. “Stavo pensando che non avro? alcun desiderio da esprimere quest’anno – aveva scritto -, perche? ho veramente gia? tutto cio? di cui ho bisogno. Quest’anno ho solo tanti tantissimi ringraziamenti da fare a questa vita. Quest’anno lei mi ha regalato il regalo in assoluto piu? bello e immenso degli ultimi anni … la nostra Baby che a giorni sara? tra noi”. Meno di una settimana dopo laha dato alla luce la sua primogenita. Su, l’influencer ha ...

Advertising

verdequetqverde : Ludovica Valli, sua figlia e la figlia di sua sorella Eleonora quando si ritroveranno nella stessa stanza… - itsmc17 : RT @oggiesaurita: Ma parliamo di Ludovica Valli che dopo aver avuto una gravidanza lunga 54 anni ha messo come secondo nome a sua figlia “L… - oggiesaurita : Ma parliamo di Ludovica Valli che dopo aver avuto una gravidanza lunga 54 anni ha messo come secondo nome a sua fig… - 21_federica : Comunque Ludovica Valli che chiama la figlia Anastasia secondo me è una Viperella #ironia #sovip - cl3notcle : livello di egocentrismo ludovica valli che dà come secondo nome ludovica alla figlia -