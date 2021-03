Ludovica Valli è diventata mamma | fiocco rosa per l’ex tronista

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 8 marzo 2021) Con una serie di scatti social,ha annunciato ai follower di essere. “Anastasia,Di Gregorio sei la ragione della nostra esistenza. 8/3/2021 a te baby della nostra vita, alla forza delle donne e alla loro continua rinascita”, ha scritto la exper annunciare la nascita della bimba. Per lei e per il suo compagno Gianmaria Di Gregorio, con cui fa coppia dal 2019, è la prima figlia. Il 2 marzoha compiuto 24 anni e ha “rischiato” di festeggiare in sala parto. Sui social aveva scritto: “Stavo pensando che non avro? alcun desiderio da esprimere quest’anno, perche? ho veramente gia? tutto cio? di cui ho bisogno. Quest’anno ho solo tanti tantissimi ringraziamenti da fare a questa vita. Quest’anno lei mi ha regalato il ...